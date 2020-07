Eigenaar Halse carnavalswinkel moet droom van B&B in Italië op pauze zetten

Italië is enorm zwaar getroffen door het coronavirus. Het land ging in een zware lockdown waardoor bijna niemand zijn huis mocht verlaten. Ook de bouwvakkers die aan de B&B van Marc werkten, moesten thuis blijven. "De plannen draaien in de soep, alles loopt vertraging op", zegt Marc. "De bedoeling was om tegen eind mei klaar te zijn en te kunnen openen maar in de plaats daarvan moet de opening verschoven worden naar december."

Ondertussen zijn de verbouwingen wel opnieuw opgestart, maar Marc en zijn vrouw zijn nog in België. Ze proberen alles zo goed mogelijk van op afstand te volgen maar dat is niet evident. "Wij hebben geluk dat wij daar vrienden hebben die wel Italiaans spreken en dan alles terug naar ons communiceren in het Engels," vertelt Marc.