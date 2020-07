Extra controles én boetes voor corona-overtreders in stations Geraardsbergen en Lierde

Aan de hoofdstations van Geraardsbergen en Lierde controleert de politie al sinds woensdag weer vaker op het gebruik van mondmaskers. Er komen opvallend meer klachten van inwoners over mensen die in en rond de stations geen mondmaskers meer dragen. "Er komen klachten over overtredingen op het openbaar vervoer en ook in de stationsgebouwen", zegt Karolien De Turck van de politie. "We hebben daarom beslist om de controles op te drijven. Overtreders komen er deze week nog met een waarschuwing vanaf, volgende week schrijven we opnieuw boetes uit." Het gaat om een klassieke coronaboete van 250 euro.

De controles zullen in de eerste plaats gebeuren aan de hoofdstations maar de politie sluit niet uit dat er ook in kleinere deelgemeenten gecontroleerd zal worden.