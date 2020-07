Extra veiligheidspersoneel Waasland Shopping Center: "Wie mondmasker niet of verkeerd draagt, vliegt buiten"

Vanaf morgen is het dragen van een mondmasker verplicht in alle winkels. Heel wat handelaars nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de klanten de nieuwe regels goed opvolgen. "We gaan eerst en vooral duidelijk afficheren dat een mondmasker vanaf nu verplicht is", zegt Toon De Meester van het Waasland Shopping Center. "Daarnaast gaan we ook controleren. Er is extra veiligheidspersoneel aan de ingang. Wie zonder mondmasker probeert binnen te komen, wordt geweigerd."