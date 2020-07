Voor het eerst in 34 jaar geen fanreis met Salim Seghers? 

Salim Seghers is vastberaden om in oktober naar jaarlijkse gewoonte op fanreis te vertrekken naar Lloret de Mar in Spanje. Maar door het coronavirus is het nog niet zeker of die reis wel kan doorgaan. "In ons hotel zullen we met 800 mensen zijn. Dus we moeten nog even bekijken hoe we dat gaan aanpakken. Maar ook de 34e editie moet zeker doorgaan", zegt Salim Seghers.