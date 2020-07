Vlaamse regering steunt restauratie Pauscollege in Leuven met vier miljoen euro

Het Pauscollege in Leuven is een beschermd gebouw. Dat betekent dat er langs de buitenkant niets aan het uitzicht mag veranderen. Net als verschillende andere beschermde onderwijsgebouwen, was het Pauscollege ook toe aan een grondige restauratie. Volgens Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed moeten we onze geschiedenis beschermen. " Het zijn herkenbare bakens die laten zien waar we vandaan komen en wie we zijn. Ze maken deel uit van onze Vlaamse identiteit," zegt Diependaele.