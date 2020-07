Gust Feyen van de Limburgse Milieukoepel geeft fakkel door aan opvolger: "150 dossiers om over te dragen"

Met de plannen om een industriegebied uit te bouwen in het natuurgebied de Groene Delle in Lummen en Hasselt ligt er weer een strijddossier op tafel. "Werkgeversorganisaties zeggen telkens weer dat er een tekort is aan industriegrond. Terwijl er in Tongeren nog 50 ha ligt te wachten, in Lommel heeft men 100 ha aan industriegrond volgelegd met zonnepanelen, terwijl er zoveel daken zijn. En ook langs het Albertkanaal is er nog ruimte." Vandooren vraagt zich ook af of het wel zo'n goed idee is om hier nog meer distributiecentra te bouwen. "Om producten uit Verweggistan hier aan en af te voeren, terwijl de wegen hier aan het dichtslibben zijn. Dat is tijdens de coronacrisis pijnlijk duidelijk geworden."