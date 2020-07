Halle tolereert asociaal fietsgedrag in Basiliekstraat niet: “Er moet respect zijn voor elkaar”

Een algemeen verbod voor fietsers in de Basiliekstraat komt er niet. “We hebben de vraag gekregen om 24 uur op 24 fietsers niet meer toe te laten in de winkelwandelstraat. Dat gaan we niet doen, want voor schoolgaande jeugd is het een veilige fietsroute die ze in de ochtend kunnen volgen", aldus Vandenbroecke. "Alle weggebruikers zijn belangrijk en ze moeten elkaar respecteren."