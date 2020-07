Heraanleg Brusselse Nieuwstraat na twee jaar volledig rond

Twee jaar geleden bestond de Nieuwstraat nog uit een rijstrook en twee voetpaden, maar dat werd volledig omgevormd tot een aangename wandelstraat met vierkante klinkers in drie tinten blauwgrijs en hier en daar een koperen accent. "De zwaar afgetakelde voetgangerszone is na een robuuste herinrichting een aangename wandelstraat geworden met een groene rustzone in het midden", verduidelijkt premier Sophie Wilmès (MR), belast met Beliris. "Het is de perfecte omgeving om te shoppen."