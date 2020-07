Jaarmarkten in Dilbeek en Schepdaal gaan niet door: “Plezante jaarmarkt niet mogelijk”

Voor de jaarmarkt in Dilbeek zou het al de 73ste editie geweest zijn, voor Schepdaal de 94ste. De ontgoocheling is dan ook groot. “De jaarmarkt in Schepdaal bestaat al 94 jaar. Het is de eerste keer dat de jaarmarkt niet zal doorgaan. Dat is dus erg uitzonderlijk”, vertelt voorzitter Mostinckx. “Zelfs tijdens de oorlogsjaren hield de jaarmarkt stand.”