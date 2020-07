Jan Jambon (N-VA) in 11 juli-boodschap: "We moeten als Vlamingen onze troeven uitspelen"

Jambon herinnert eraan dat de Vlamingen in hun geschiedenis al vaker en met succes het hoofd boden aan zware crisissen. Veerkracht, durf en creativiteit evenals samenhorigheid en respect zijn daarbij de sleutelbegrippen, luidt de boodschap in een filmpje dat werd gemaakt in opdracht van de Vlaamse overheid.

Niet alleen Jan Jambon komt aan het woord, maar ook een aantal "gewone" Vlamingen. "We geven nooit op. Zo zijn Vlamingen", zegt een van hen. De boodschap wordt muzikaal ondersteund door muziek van Raymond Van het Groenewoud, een hommage aan de zanger die dit jaar 70 jaar is geworden.

Bekijk de videoboodschap hier. Vanavond wordt die ook uitgezonden op Eén na "Het Journaal" en op Canvas vóór "Terzake".