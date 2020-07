Jobstudenten vragen marktgangers om mondmasker te dragen: "De meeste mensen houden zich eraan" 

De beslissing om een mondmasker te verplichten op de markt van Blankenberge viel maar eergisteren. Het stadsbestuur was er zich van bewust dat nog niet iedereen op de hoogte zou zijn. Normaal gezien riskeert een overtreder een GAS-boete maar het stadsbestuur koos ervoor om de mensen te sensibiliseren.

Mensen die zonder mondmasker op de Grote Markt rondliepen, werden aangesproken door jobstudenten. "We krijgen meestal beleefde reacties. De mensen hebben een mondmasker bij dat ze meteen opzetten. Sommige mensen zonder mondmasker negeren ons. Dan blijven we hen aanspreken en begeleiden hen naar een plaats waar ze er één kunnen kopen. We hebben ook enkele gefrustreerde reacties gekregen van mensen die ons uitlachen. Maar grote discussies zijn er nog niet geweest. Als dat zou gebeuren, kunnen we met de walkietalkie onze teamleider of de politie verwittigen."