Hoeveel verdienen de "helden van de zorg"? En hoe gaan zij het loonakkoord van 1 miljard euro in hun portemonnee voelen?

Karina (55) is schoonmaakster in het AZ Jan-Palfijn in Gent: “Ook wij kijken corona recht in de ogen”

Mondmasker op, handschoenen aan, en op de corona-afdelingen een bril dragen en een beschermingspak. Voor Karina is haar job als schoonmaakster in het AZ Jan-Palfijn in Gent grondig veranderd door de coronacrisis. “Je kijkt het toch recht in de ogen, ook wij komen dicht bij die patiënten. Als je langskomt, vertellen ze over hun miserie. Die mensen luchten hun hart”, vertelt ze. “Dat is beangstigend, want je hebt natuurlijk altijd schrik dat je het zelf kan krijgen.”

Al 20 jaar werkt Karina als schoonmaakster bij het ziekenhuis. Daarvoor poetste ze bij ouderen, sinds haar 14de. Haar functie levert nu een loon op van bruto 2.380 euro, waarvan netto 1.740 euro overblijft. “Niet ok”, vindt ze zelf, “na al die jaren dienst. Ik ben gehuwd en samen met mijn man kom ik wel rond. We zijn ook geen reizigers, dus het blijft voor ons bij een vakantie aan de zee of in de Ardennen.”

De loonsverhoging die de federale regering belooft, samen met de horecacheque, vindt ze “mooie signalen”. “Maar het blijven kleine beetjes.” Voor Karina wordt er “nog altijd niet genoeg naar de zorg gekeken”. “Minister De Block zou beter eens op onze dienst moeten komen meedraaien, dan zou ze het wel weten.”