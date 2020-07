Lubbeek wandelt van café tot restaurant om lokale horeca te steunen

De horeca is één van de zwaarst getroffen sectoren tijdens deze coronacrisis. Om mensen te stimuleren om af en toe iets te gaan eten of drinken in de lokale horecazaken, organiseert Lubbeek acht avondwandelingen met een gids. Tijdens de wandeling maar ook op het einde wordt er gestopt aan een lokale horecazaak. Daarnaast krijgen de deelnemers ook nog een voucher ter waarde van tien euro die ze zelf kunnen spenderen in een café of restaurant in de gemeente.