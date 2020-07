Man hoest opzettelijk in het gezicht van jobstudent uit De Panne: "Dit gedrag is verwerpelijk"

Een man van 64 heeft gisteren opzettelijk in het gezicht gehoest van een Safe Summer Coach in De Panne. Dat is een jobstudent die ervoor zorgt dat iedereen zich aan de coronaregels houdt. De man wandelde in de verkeerde richting op de zeedijk van De Panne. "Toen hij daarop aangesproken werd, hoestte hij opzettelijk in het gezicht van de jobstudent", zegt Pascal Week van het parket van Veurne.