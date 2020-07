Man laat politie massale zoekactie in Gent doen naar vrouw in water, later blijkt het een misplaatste grap te zijn

Een man was iets voor 09.00 uur in het water van de Groendreef in Gent gesprongen omdat er een vrouw in het water zou liggen. De man kroop na een tijd zelf uit het water en vertelde de hulpdiensten dat hij de vrouw niet meer gevonden had. Meteen werd alarm geslagen. De brandweer kwam ter plaatse met duikers en de federale politie zette zelfs een helikopter in.