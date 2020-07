Acteur Matthias Schoenaerts als onsterfelijke held op muur in Antwerpen

Naar aanleiding van de nieuwe Netflix-film The Old Guard, heeft graffitikunstenaar SMOK een muurschildering van Matthias Schoenaerts gemaakt op de Leopoldplaats in Antwerpen. De acteur speelt een superheld in de film, die worstelt met zijn onsterfelijkheid. De film wordt vandaag gelanceerd op Netflix en is wereldwijd te zien. Naast Schoenaerts heeft onder andere Charlize Theron een hoofdrol in de film. De cast is heel divers en internationaal.