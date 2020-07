Meer dan helft van afval in onze restafvalzak is nog te recycleren: “Etensresten, wc-rolletjes en textiel horen daar niet thuis”

Hoewel de resultaten van de enquête nog niet gekend zijn, geeft deskundige Fauconnier al een aantal mogelijke verklaringen. “Voor mensen die op een appartement wonen is het niet zo evident om keukenafval apart in een GFT-zak te houden. Een GFT-zak is 30 of 60 liter. Je moet al een heel groot gezin hebben om deze zak vol te krijgen. Dus dan belandt het keukenafval nogal snel in de restafvalzak”, vertelt Fauconnier. “We vermoeden ook dat er in de badkamer maar één vuilnisbakje staat en dat daar wc-rolletjes en lege doucheflessen in belanden die eigenlijk in een andere vuilbak horen.”