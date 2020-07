Meer mensen halen mondmaskers stad Antwerpen af na aankondiging verplichtingen

"We merken dat er vanmorgen mensen over de vloer kwamen die vertelden dat ze eerst niet van plan waren om een mondmasker af te halen. Met de verplichting hebben ze nu meer het gevoel dat het nodig is en wellicht ook voor een lange tijd", zegt apotheker Geert Van de Voorde uit Berchem. Hij is ook voorzitter bij de eerste lijns zone Antwerpen-centrum. "Het mobiliseren van de bevolking voor het dragen van een mondmasker, is echt wel een positieve boodschap vinden wij. Op die manier zien de mensen ook meer dat het kan helpen voor de veiligheid. Het is een positief signaal van de overheid."