Mondmaskerplicht in winkels: "We rekenen op gezond verstand van de mensen", zegt premier Wilmès

"De adviezen waren unaniem, dus hebben we onmiddellijk een beslissing genomen", aldus Wilmès. Ze herinnert eraan dat het advies van de experts van de GEES enkele weken geleden nog anders klonk. "U weet dat wij altijd wachten op een advies van de experts voor we een maatregel nemen."

Eind vorige maand had de GEES het dragen van een mondmaskers in winkels nog sterk aanbevolen, hoewel verschillende virologen toen al voorstander waren van een verbod. Gisteren is de kwestie in een stroomversnelling terechtgekomen nadat de Hoge Gezondheidsraad voor een verplichting had gepleit.