Genkse hoedenverkoper: "Een hoed passen met een mondmasker op geeft een heel ander zicht"

Bovendien moeten wij ons onderscheiden van het internet door "funshopping". Mensen moeten het leuk vinden om hier hoeden te komen passen bijvoorbeeld. Trouwens, pas eens een hoed met een mondmasker aan. Dan krijg je geen beeld van hoe die hoed je staat."

Sigurd Tomassen van bioscoop UGC in Lommel hoopt alvast dat er nog altijd gegeten en gedronken mag worden in de zaal. "De verkoop in onze shop is het belangrijkste deel van onze inkomsten. Het is dus cruciaal dat we eten en drinken kunnen blijven verkopen. Ik vrees ook dat de fun er wel af is als mensen niet meer mogen eten en drinken in de zaal."