Mondmaskers verplicht in winkels: hoe zal het er vanaf morgen aan toegaan in uw supermarkt?

De meeste grote supermarktketens waren al voorstander van het dragen van mondmaskers. Maar ze waren gisteren toch verrast dat mondmaskers al vanaf zaterdag verplicht worden in de winkels. Omdat het zo kort dag is, was het bij de supermarkten vandaag alle hens aan dek om tegen morgen alles praktisch geregeld te krijgen.

Een overzicht van wat er vanaf dit weekend verandert in uw supermarkt: