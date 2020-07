Munitie en granaat gevonden in onderzoek naar Bende van Nijvel

De Bende van Nijvel pleegde een reeks gewelddadige overvallen in de jaren 80. In totaal vielen tussen 1982 en 1985 28 doden en ruim 40 gewonden. Vooral de bloedige roofovervallen op de supermarkten van Delhaize staan in het collectieve geheugen gegrift. Bij de laatste en bloedigste overval, in de Delhaize van Aalst op zaterdag 9 november 1985, vielen 8 doden.