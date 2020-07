Nieuwe website voor Belgen die in buitenland slachtoffer werden van terreuraanslag

Daarom is er nu een nieuwe website gelanceerd: aanslagenbuitenland.be. Die website moet dienen als handleiding voor al wie in het buitenland het slachtoffer werd van een terreuraanslag. In eerste instantie bundelt de website informatie die antwoord moet bieden op de vragen vlak na de aanslag. "In de meeste gevallen gaat het om consulaire bijstand", zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V). "Het ministerie van buitenlandse zaken is ter plekke aanwezig en probeert het slachtoffer en de familie zo goed mogelijk in contact te brengen met de buitenlandse diensten, op alle problemen die rijzen, van hospitalisatieaard, van repatriëring, van overkomst van de familie, enzovoort."

In tweede instantie is er informatie te vinden over psychosociale hulp, juridische bijstand, verzekeringskwesties en overheidssteun. "In het geval dat iemand overlijdt, is er in België natuurlijk een verschrikkelijke verzekerings-technische nasleep. Er is vergoeding door de overheid, repatriëring van het stoffelijke overschot. Er zijn verschrikkelijk veel zaken die moeten gebeuren wanneer men zoiets meemaakt.Ik hoop van harte dat dit intiatief slachtoffers en hun familie kan bijstaan in hun zoektocht", aldus minister Geens.