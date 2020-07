Nudisten kunnen dan toch nog genieten van strand in eigen land

Op het stukje strand in Bredene, dat normaal voor naturisten bedoeld is, moet je deze zomer toch je kleren aanhouden. Bredene wil op die manier extra ruimte creëren zodat iedereen, ook tijdens het drukke toeristische seizoen, op een veilige afstand van elkaar op het strand kan zitten. Maar er is nu beslist om op 1 september, wanneer de grootste drukte voorbij is, toch weer naturisten toe te laten.

Koen Meulemans van de federatie van het Belgisch Naturisme is blij. "In september kunnen er nog mooie, zonnige dagen zijn. Dus ik denk dat veel mensen daar nog gebruik van zullen maken. Het is ook goed voor de andere naaktterreinen in ons land. Nu Bredene gesloten is, is het daar drukker, wat het soms uitdagend maakt om op veilige afstand te blijven van elkaar. Van zodra het naakstrand van Bredene heropent, zal er ook daar weer meer ademruimte zijn."