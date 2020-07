Ook Vlaams Belang-kamerlid Annick Ponthier uit Bilzen ontvangt poederbrief: "Ik laat me niet intimideren"

Annick Ponthier kreeg de poederbrief gisteravond in haar brievenbus in haar woonplaats Bilzen. De civiele bescherming kwam ter plaatse om de brief te onderzoeken. Ook Tom Van Grieken kreeg gisteravond een poederbrief maar dan in het federale parlement.

De afgelopen dagen ontvingen ook andere Vlaams Belang-kamerleden en een kamerlid van N-VA zo'n poederbrief. Annick Ponthier liet op twitter nog weten dat ze zich niet laat intimideren.