Parket waarschuwt voor oplichting via sms: "Sommige slachtoffers tot duizenden euro's kwijt" 

"De laatste tijd zijn er heel wat dossiers binnengekomen van mensen die het slachtoffer zijn geworden van zogenoemde sms-phishing", zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. "Het gaat om mensen die via sms gecontacteerd worden door oplichters, die zich voordoen als medewerkers van de bank van het slachtoffer. Ze vragen om in te loggen op een valse website en daar hun codes van bankkaart door te geven. Op deze manier slagen de criminelen er dan in om grote sommen geld te laten verdwijnen van de bankrekening van het slachtoffer. Het gaat van enkele honderden euro's tot duizenden euro's."