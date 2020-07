Raad van State klaar met advies over versoepeling abortuswetgeving

De Raad van State is klaar met zijn advies over de laatste amendementen op het wetsvoorstel over de versoepeling van de abortuswetgeving. Dat betekent dat de Kamer in principe volgende week al kan stemmen over het wetsvoorstel, en dat kan problemen opleveren voor de regeringsvorming. Voor CD&V, dat met Joachim Coens een van de onderhandelaars levert, moet versoepeling van abortus op de tafel van de nieuwe regering komen. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft al aangegeven dat de MR-Kamerleden vrij mogen stemmen over ethische kwesties als abortus.