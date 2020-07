Renteloze energielening mogelijk tot 60.000 euro voor nieuwe eigenaars

Volgens het kabinet Demir worden er in Vlaanderen per jaar ongeveer 100.000 huizen en appartementen aangekocht, geërfd of geschonken, en is veertig procent daarvan een woning die veel energie verbruikt. Er is dus nog veel werk aan de winkel om alle Vlaamse woningen tegen 2050 energiezuinig te krijgen, wat de doelstelling is. Meer dan 95% van het woningbestand moet nog worden aangepakt.