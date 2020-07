Rusland en China blokkeren in de VN-Veiligheidsraad opnieuw Belgisch-Duitse resolutie over humanitaire hulp voor Syrië

Dertien van de vijftien landen van de VN-Veiligheidsraad stemden voor de resolutie, maar Rusland en China gebruikten hun veto. Dat volstaat om de resolutie te kelderen. Enkele dagen geleden gebeurde hetzelfde.

Concreet gevolg is dat het voortaan wettelijk niet toegelaten is om humanitaire hulp via grensposten die niet onder controle van Assad staan, Syrië binnen te halen. Of dat in realiteit ook gaat gebeuren, is natuurlijk een andere zaak.

Assad wordt verweten dat hij met zijn verzet de rebellen en de bevolking onder hun controle wil uithongeren. De voorbije jaren heeft het leger van Assad grote delen van Syrië kunnen heroveren op de rebellen, vooral dankzij de hulp van Iraanse "vrijwilligers" en strijders van de sjiitische Hezbollah-militie uit Libanon op de grond en Russische vliegtuigen in de lucht. De noordwestelijke provincie Idlib vlakbij de grens met Turkije is nu nog het laatste bolwerk van de rebellen tegen Assad.