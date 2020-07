Tiana fietst grens van België af

Vanuit Lommel vertrekken ze eerst richting Luik en gaan ze door de Ardennen. Daar zullen ze ook het Signaal van Botrange beklimmen, wat met zijn 694 meter het hoogste punt van ons land is. Ze beginnen bewust met het zwaarste deel zodat na 700 km de meeste hoogtemeters achter de rug zijn. Tiana hoopt in de eerste 24 uur alvast 600 km af te leggen. Na in totaal 900 km te fietsen komen ze bij hun eerste slaapplaats aan. Na de rust zetten ze de rest van hun tocht verder.