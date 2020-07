Turkse president Erdogan vormt Hagia Sophia in Istanbul om tot moskee na goedkeuring Hooggerechtshof

Turkije laat zich dan wel niet echt gelegen aan wat Griekenland en andere kleine landen in Oost-Europa denken, maar de relaties met Rusland zouden nu wel onder druk kunnen komen te staan. De Russische president Vladimir Poetin heeft goede banden met de Russisch-orthodoxe kerk en moet wel reageren. Poetin en Erdogan hadden de voorbije jaren een goede band uitgebouwd -tot ergernis van de westerse wereld- maar die relaties is de voorbije jaren onder druk gekomen wegens tegengestelde belangen in het Midden-Oosten, met name in Syrië en meer recent ook in Libië. De Russisch-orthodoxe kerk betreurt dat de belangen van miljoenen gelovigen van tafel zijn geveegd.



Er is nog een gegeven: Istanbul (of Constantinopel) is nog altijd de zetel van de orthodoxe kerk en van patriarch Bartholomeos, de leider van die kerk. Patriarch Bartholomeos, de leider van 300 miljoen orthodoxen, noemde de omvorming eerder al "onaanvaardbaar".