Unizo wil geen industrie meer in de Groene Delle: "We moeten slimmer omgaan met open ruimte en natuur"

De uitbreidingsplannen van Essers, de omleidingsweg voor de Noord-Zuid, ... de groene beweging heeft er zich de voorbije decennia hevig tegen verzet. En met succes. "In alle dossiers waarover we gevochten hebben, is er geen enkel dossier waar iedereen zich gelukkig bij voelt", gaat Lodewyckx verder. "En ik ken zelf maar weinig dossiers waarin we geland zijn. Dus ik denk dat we ons toch de vraag moeten stellen of dit wel de juiste aanpak is. Ik denk ook dat het bewustzijn over het innemen van natuur en schaarse ruimte groter is dan ooit. En vanuit Unizo willen we een heel duidelijke stem in het debat."

Lodewyckx reikt de hand naar de groene beweging maar roept ook op tot redelijkheid. "Als we echt tot akkoorden willen komen, dan moet de groene beweging ook keuzes durven maken en moeten de rangen gesloten worden. Want nu hebben ondernemers het gevoel dat er op elke vierkante meter groen een uitzonderlijke kever woont en dat elke boom gered moet worden."