Urbanus helpt brandweer van Tollembeek aan nieuwe vrijwilligers

De brandweer van Tollembeek, die deel uitmaakt van de brandweerzone Vlaams-Brabant West, is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Daarvoor kunnen ze rekenen op niemand minder dan Urbanus. In een filmpje is te zien hoe de komiek, zanger en acteur reclame maakt voor de brandweer van Tollembeek. Urbanus zelf zal het voorlopig niet schoppen tot brandweerman. “Ik durf niet hoger kruipen dan de ladder van mijn kiekenkot. Daarom ben ik afgekeurd”, klinkt het in het filmpje dat zondag online komt op de facebookpagina van de brandweerpost Tollembeek.