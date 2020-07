Vakantie in corona-tijden? Probeer eens een onkruidwandeling in Brussel

Elke week gaan enkele natuurliefhebbers op pad om er tussen en langs de tegels van de voetpaden op zoek te gaan naar interessante planten. Met krijt tekenen ze zo een wandelroute uit (die je ook online kan vinden) en schrijven ze op de stoep om welke planten het gaat. "Zo krijgen planten die we gewoonlijk niet zien of als onkruid zien, een andere betekenis", zegt Ben Brumagne. "Heel veel mensen drinken bijvoorbeeld kamillethee, maar niemand beseft dat we bijna elke dag op kamille-planten trappen terwijl we door de stad stappen."