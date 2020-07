Verdachte (26) aangehouden op verdenking van moord na steekpartij in Antwerpse stationsbuurt

De steekpartij gebeurde in de nacht van zondag op maandag in de Van Stralenstraat in de buurt van het station Antwerpen-Centraal. Het slachtoffer, een 45-jarige Dominicaan, werd verschillende keren gestoken tijdens een vechtpartij en overleed in het ziekenhuis.

Vrij snel na de feiten kwam een 44-jarige man als mogelijke betrokkene in beeld. De man werd aangehouden, maar verder onderzoek bracht een tweede verdachte in beeld. Het gaat om een 26-jarige man. Hij legde meteen bekentenissen af. Ook het mes dat werd gebruikt, is teruggevonden. De verdachte werd aangehouden op verdenking van moord.