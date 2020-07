Verplicht mondmasker op markt van Blankenberge kent valse start

In Blankenberge mogen er sinds vandaag weer meer marktkramers staan, 100 in plaats van 50. Die versoepeling komt er op vraag van de marktkramers. De afspraak is wel dat klanten dan voortaan een mondmasker zouden dragen. Dat moet de veiligheid garanderen nu er minder ruimte is om op veilige afstand te blijven van elkaar.

Om 7.30 uur vanmorgen was daar nog weinig van te zien. Veel bezoekers droegen geen mondmasker, vaak omdat ze niet wisten dat het verplicht was. Er was ook niemand om te controleren of zelfs maar om de mensen erop te wijzen dat ze eigenlijk een masker moeten dragen. “Veel mensen weten van niets”, reageert Peter Lanckriet van De Brugsche Lookworsten. “Moesten ze nu eens mondkapjes uitdelen aan de ingang van de markt, dan zou dat al een grote stap vooruit zijn. Zelf vind ik de maatregel positief: het is absurd dat enkel marktkramers zo’n mondmasker moesten dragen.”