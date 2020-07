Vlaams Belang daagt Jan Jambon uit in 11 juli-boodschap: "Start onderhandelingen met Wallonië op"

"Dit land werkt niet. België blokkeert en iedereen ziet het, maar niemand wil het toegeven", zegt Van Grieken in zijn videoboodschap, met op de achtergrond enkele Vlaamse decors waaruit de grootsheid van Vlaanderen moet blijken: onder meer de Grote Markt in Antwerpen, het standbeeld van Jacob van Artevelde in Gent, het Groeningemonument in Kortijk en de IJzertoren in Diksmuide.

Vlaanderen moet zijn toekomst in eigen handen nemen. "We moeten gaan voor een solidair Vlaanderen, met hogere pensioenen en een betaalbare zorg. Een welvarend en ondernemend Vlaanderen, met minder regeltjes en meer vrijheid. Een veilig Vlaanderen en bovenal een Vlaams Vlaanderen, waar we ons thuis voelen en waar we baas zijn in eigen land", vindt Van Grieken.

Volgens hem heeft minister-president Jan Jambon tot nu toe "slaafs de Belgische situatie ondergaan". "Ik roep daarom Jambon op om (...) actief de onderhandelingen met Wallonië op te starten."

Bekijk hieronder de videoboodschap van Tom Van Grieken: