KBC koopt voetbalrechten: waarom doet een bank dat?

Via de banking app van KBC kan je al enige tijd tickets voor de trein, de bus of Kinepolis kopen. Ook dienstencheques kopen, een deelfiets of een auto huren via Cambio kan via KBC Mobile.

Ook anderen banken springen op die kar: ze willen van hun mobiele app dé centrale app maken voor allerlei aankopen en diensten. Op die manier hopen banken hun klanten beter aan zich te kunnen binden. Tegelijk krijgen ze een beter zicht op het gedrag van de klant, waarop ze dan weer kunnen inspelen door bepaalde financiële producten aan te bieden. Door commissie-inkomsten te nemen op de verkoop van bepaalde diensten, kunnen banken ook extra geld verdienen. En dat is welkom in tijden dat de klassieke bankinkomsten door de lage rente onder druk staan.