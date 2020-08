Minder collecties, virtuele catwalks of andere koopjesperiode: hoe zal Belgische mode-industrie er na corona uitzien? 

Vele grote internationale modeketens zoals H&M, Zara en ook JBC kiezen ervoor om te produceren in lageloonlanden. JBC benadrukt lid te zijn van de"Fair Wear Foundation", een organisatie die zich inzet voor betere arbeidsomstandigheden. De Belgische modeketen produceert in China en Bangladesh, maar ook in Turkije, Litouwen en Italië.

Ann Claes verklaart deze keuze. "Er wordt vaak over gesproken om opnieuw in Europa of België te gaan produceren. Ik stel vandaag vast dat het heel moeilijk is om ateliers te vinden omdat ook het vak, echt het vakmanschap, in België een beetje aan het verdwijnen is. Ik merk ook dat er weinig mensen nog in die sector willen werken en achter die naaimachines willen gaan zitten en dat zich dat daarom ook verplaatst naar andere landen."

Edouard Vermeulen heeft wel een eigen naaiatelier in Brussel, maar laat ook kleding produceren in Italië. Kiezen voor kleding die vakkundig op grote schaal in Europa of België wordt gemaakt is niet evident, getuigen zowel Claes als Vermeulen.

Bekijk de video hieronder en lees verder: