West-Vlaanderen voorzichtig positief over verplicht mondmasker: "Maar er zijn nog veel vragen"

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het officieel beslist: vanaf morgen zal je in winkels en in andere binnenruimten een mondmasker moeten dragen. Er is over het algemeen begrip voor de maatregel, ook al hebben handelaars nog vragen. "Weinig klanten dragen nu een masker", zegt bakker Jan Dierickx Visschers uit Izegem. "We zouden daarom, zeker in het begin, graag mondmaskers aanbieden aan klanten die hun masker vergeten zijn. Maar wie gaat dat betalen? Moeten we dat dan aanrekenen? Als er iemand langskomt voor een brood van 2 euro en wij moeten die klant nog een mondmasker geven, dan doen wij daar verlies aan."

Ook bij de bioscopen zijn er nog veel praktische vragen. Zal een masker ook in de filmzaal zelf verplicht zijn en hoe kan je dat controleren in het donker? En wat met snacks en drankjes? Mag het masker af om iets te eten of te drinken terwijl je je film bekijkt? Veerle Coucke van Cinéstar in Waregem: "Het belangrijkste is onze gezondheid. Het is wel niet de bedoeling om hier maskers aan te bieden. Ik denk dat iedereen ondertussen wel al één of meerdere mondmaskers in huis heeft."