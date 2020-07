"Zelfs voor mensen met geld is er geen plaats meer in ziekenhuizen in Bolivia"

De gezondheidssector in Bolivia kan de crisis absoluut niet aan. Er zijn nauwelijks testen of medisch materiaal en wie ziek wordt, heeft weinig hoop op verzorging. De openbare ziekenhuizen in het land waren meteen al verzadigd en nu is dat ook het geval voor de meeste privéziekenhuizen.

Voor wie geen geld heeft, is de situatie dramatisch, maar ook wie wel geld heeft, kan dus niet meer rekenen op verzorging, aldus Leyns. De hulpverlening is erg inefficiënt en traag en er is tekort aan zowat alles, vooral dan aan zuurstofflessen. Het is dus behelpen en daarbij wordt zelfs aan lassers gevraagd om lege zuurstofflessen binnen te brengen.

Het is bovendien voor haar als arts erg moeilijk om te werken, want er is weinig beschermend materiaal voor het zorgpersoneel. Bovendien is er een tekort aan informatie en geloven veel Bolivianen niet dat er een epidemie is, ook al sterven er mensen om hen heen. Zo vraagt dokter Leyns om ramen en deuren te openen als ze bij patiënten op bezoek gaat, maar weigeren die dat vaak.

Officieel zijn er in Bolivia 44.000 besmettingen, maar door gebrek aan testen ligt dat aantal wellicht veel hoger. Volgens Leyns zou dat vier of vijf keer zoveel zijn.