Zomer zonder Gentse Feesten voor nachtburgemeester Edmond (44): "Verlies voor de horeca in onze stad is een drama" 

Edmond Cocquyt (44) is een volbloed Gentenaar. Van beroep cartograaf, maar in Gent beter bekend als de nachtburgemeester: het uithangbord en de vertegenwoordiger van het nachtleven en de horeca. Op de Gentse Feesten is hij verantwoordelijk voor het iconische "boterhammenkot" op de Vlasmarkt. "Ik heb in mijn leven nog nooit één dag van de Gentse Feesten gemist. Ik heb lang geloofd dat ze ook dit jaar zouden doorgaan, al is het logisch dat dit in deze omstandigheden niet kan."

De Gentse Feesten bestaan al sinds 1843, en zijn met om en bij één miljoen bezoekers elke zomer meer dan een opsteker voor de stad. De investeringen in onder andere veiligheid, netheid en de culturele programmatie, verdienen zich voor lokale handelaars en de horecasector meer dan terug. De opbrengst loopt in de tientallen miljoenen. "Op 10 dagen tijd krijgen veel zaken binnen wat ze anders op 2 maanden tijd verdienen", zet Cocquyt. "Daarom heeft Gent zo'n mooie horecasector, en een rijk uitgaansleven. Maar die inkomsten vallen weg, bovenop de wekenlange sluiting tijdens de coronacrisis: dat is een zware dobber voor onze stad."