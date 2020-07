Bijna 1.000 kilometer file in Frankrijk richting het zuiden en het westen

Het is vanmiddag in heel Europa druk op de wegen naar de vakantiegebieden. In Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk waren er vertragingen van 1 tot 2 uur en in Frankrijk moest je dus nog langer geduld oefenen op de wegen naar het zuiden. Opmerkelijk in coronatijden of niet?

"Mensen vliegen veel minder en gaan door corona vaker met de auto, caravan of mobilhome op vakantie, veilig in de eigen bubbel", zegt VRT verkeersexpert Hajo Beeckman. "De gevolgen zijn in Frankrijk vandaag erg voelbaar: de Fransen vertrekken op vakantie of op verlengd weekend, in België start vandaag het bouwverlof en in Zuid-Nederland de schoolvakantie. Al die mensen die samen op weg gaan naar de zon zorgt voor topdrukte."