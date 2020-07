Daggemiddelde besmettingen stijgt met 4 procent: vooral in provincie Antwerpen en bij twintigers en vijftigers

Uit de cijfers van Sciensano blijkt dat de stijging zich vooral voordoet in de provincie Antwerpen. Daar zijn er in de week van 1 tot 7 juli 41 besmettingen meer dan in de week daarvoor. Vooral in de leeftijdscategorieën van 50-59 jaar en van 20-29 jaar is er daar een stijging.

Op nationaal niveau tekent zich de afgelopen 2 weken een stabilisatie tot een lichte toename af van het aantal nieuwe infecties, met tussen de 80 en 85 nieuwe gevallen per dag. De meeste nieuwe infecties komen nu voor onder de actieve bevolking (20-59 jaar).