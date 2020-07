"Hondendokter" redt honden uit slachthuizen in Indonesië

De Indonesische arts Susana Somali heeft in Jakarta een opvangcentrum waar meer dan duizend honden worden geherbergd. Veel van die honden zijn gered uit slachthuizen en zijn met hun mond en benen vastgebonden. In Indonesië vormen consumenten van honden- en kattenvlees minder dan 7 procent van de bevolking. Niettemin worden elk jaar ongeveer een miljoen honden en honderdduizenden katten gedood voor de vleeshandel.

Dokter Susana Somali, heeft een actieplan gelanceerd om een ​​einde te maken aan de lang bekritiseerde handel in hondenvlees in het land. Bekijk hierboven een video van haar en haar werk.