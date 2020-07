Tienduizenden Israëli’s demonstreren tegen coronabeleid van regering-Netanyahu

De strijd tegen het coronavirus was aanvankelijk een succes in Israël. Terwijl grote delen van de wereld in mei zwaar getroffen waren door het coronavirus, bleef Israël gespaard dankzij stringente maatregelen.

In de euforie van de goede cijfers, zette de Israëlische regering het licht op groen om de economie en het openbare leven weer te openen. Maar meteen kreeg Israël het deksel op de neus: de besmettingscijfers gingen meteen steil de hoogte in.

Dagelijks komen er nu zo'n 1.000 bevestigde besmettingen bij. Dat is meer dan in de eerste golf. In totaal zijn er ruim 37.000 bevestigde besmettingen en 354 doden, op een bevolking van 9 miljoen inwoners.