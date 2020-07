Elfjarige jongen uit Nigeria danst ballet in de regen en verovert de wereld

En trots, dat zijn er velen, zo mag blijken. Het filmpje is al bijna 300.000 keer afgespeeld en massaal gedeeld op sociale media. Onder andere door de zwarte Amerikaanse actrice Viola Davis, bekend van onder meer de films "The Help" en "Doubt" en de serie "How to get away with murder".

"Dit doet me denken aan de schoonheid van mijn volk", schreef ze twee weken geleden, in tijden waarin Black Lives Matter in de Verenigde Staten en daarbuiten bijzonder actueel is. "We creëren, rijzen, hebben verbeelding, ongebreidelde passie, en liefde... Ondanks de obstakels die in onze weg gelegd zijn. Wij kunnen vliegen!"