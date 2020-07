Expo over 20 jaar Vlaamse film in Fort Napoleon in Oostende

Vanaf vandaag loopt in Oostende de expo "Het wonder is geschied" over twintig jaar Vlaamse film. Het is een initiatief van het Filmfestival van Oostende. De tentoonstelling vindt plaats in het Fort Napoleon. Naast filmfragmenten, foto's, decors en kostuums zijn er ook kunstwerken te zien die geïnspireerd zijn op Vlaamse films. Onze journaalploeg ging gisteren al kijken en sprak met enkele kunstenaars.