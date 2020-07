Gijzeling in Zuid-Afrikaanse kerk eindigt met vijf doden

In Zuid-Afrika zijn vijf doden gevallen bij een gijzeling in een kerk. De lokale politie heeft ruim 40 verdachten opgepakt. De veiligheidsdiensten bevrijdden verscheidene mannen, vrouwen en kinderen die vermoedelijk gegijzeld werden. Op de plek waar het incident zich voordeed, bij Johannesburg, werd ook een arsenaal aan wapens in beslag genomen. Volgens de politie werd een groter bloedbad voorkomen.