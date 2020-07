Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bij herdenking bloedbad Srebrenica: "Nog altijd open wonde in Europese geweten”

Ook in Den Haag wordt deze namiddag de genocide in Srebrenica herdacht. Maar door het coronavirus wordt aan de mensen gevraagd om niet naar de herdenking te gaan. Het hele gebeuren is via een livestream te volgen.



Onder andere de minister van Defensie Bijleveld en oud-minister Jan Pronk zijn aanwezig. De namen van de slachtoffers die vandaag in Potocari worden begraven, worden genoemd. En er wordt ook twee minuten stilte gehouden voor de slachtoffers. In de stad komt bovendien een nationaal monument voor de herdenking van de slachtoffers van de genocide te staan. “Als stad van vrede en recht is het ons van belang om het drama dat zich in 1995 heeft afgespeeld te herdenken”, zei de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen daarover.



Het bloedbad vijfentwintig jaar geleden in Srebrenica is de grootste genocide in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.